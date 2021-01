Inps, Tridico: nessun allarme, pensioni garantite

(Teleborsa) - Non c'è alcun pericolo che le pensioni non vengano pagate. Lo ha assicurato Pasquale Tridico, presidente di Inps, ai microfoni di Zapping che ha provato a fare chiarezza riguardo alle accuse di un buco da 16 miliardi nei conti dovuto agli ingenti aiuti Covid e che avrebbero messo a rischio le prestazioni dell'Istituto."I facili allarmi non dovrebbero esserci, soprattuto in una fase così drammatica del Paese. Il bilancio dell'Inps fa parte del bilancio dello Stato e finché esiste lo Stato esiste la garanzia sulle pensioni". "Abbiamo una interlocuzione continua con la Ragioneria dello Stato, coi vertici del Paese, a sottolineare non un'urgenza ma una consapevolezza che comunque non è un allarme", ha aggiunto.