Regno Unito, HSBC e J.P. Morgan saranno advisor per primo green bond

(Teleborsa) - Ilha sceltocome advisor per l'del Paese, che avverrà entro la fine dell'anno. Il ministro delle finanze,, non ha fornito ulteriori dettagli sulle tempistiche della collocazione, dicendo che bisognerà attendere il 3 marzo, il giorno in cui presenterà il budget annuale, per saperne di più.Due giorni fa, alcuni parlamentari che fanno parte dell'Environmental Audit Committee avevano scritto ad Andrew Bailey, governatore della Banca d'Inghilterra, per chiederegarantendo che tutti i suoi, comprese le misure contro la crisi da pandemia, fossero allineati con gli obiettivi dell'Il Regno Unito è indietro, rispetto ad altri Paesi europei, per quanto riguarda l'adozione di green bond. Fino a poco tempo fa, ildel Paese riteneva che le obbligazioni verdi avrebbero continuato ad essere più costose del debito normale, poiché gli investitori avrebbero richiesto un tasso di interesse più elevato per comprarle.