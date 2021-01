Ritardo vaccini, Tedeschini: attivare class action per concorrenza sleale

(Teleborsa) -Così- docente, Avvocato cassazionista esperto di problemi di diritto amministrativo, di contratti pubblici e di diritto della concorrenza - in una lunga e interessante videointervista rilasciata aa cura di EmilioAl centro, la "vexata quaestio" che ruota attorno alche sta creando non pochi problemi al nostro Paese, costringendolo a rimettere mano al, a pochi giorni dall'avvio.ma poi anche– rileva Tedeschini ricostruendo la vicenda - hanno candidamente fatto sapere che non avrebbero potuto rispettare le quantità di vaccini promesse, nei tempi promessiLe pare ragionevole che società multinazionali firmino dei contratti senza tener conto, anche, delle" si chiede il Professore che aggiunge: "C'è il fondato sospetto cheche dovevano essere messe a disposizione dei paesi europei e, per quello che ci riguarda, dell’ItaliaIl problema - rileva Tedeschini - "è anche, perché queste società sono assoggettate a poteri autorizzatori da parte delle singole Amministrazioni, europee ed italiane. Io credo che, per quello che ci concerne, debbano usare il loro potere autorizzatorio per colpire queste società ove non rispettino gli impegni che hanno assunto".- Siamo in presenza di un vero e proprio. E se la via giudiziariaperla strada da seguire è "chiedere all’Autorità Garante della Concorrenza – braccio operativo dell’Europa, oltre che braccio dell’Amministrazione italiana – dise siamo in presenza di quella che, nel diritto della concorrenza, si chiama pratica commerciale scorretta o, peggio ancora, se siamo di fronte ad una intesa fra i produttori del vaccino per sfalsare ilLa sanzione è fortissima,