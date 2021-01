Tod's, fatturato in calo nel 2020

Tod’s

(Teleborsa) - Nell’esercizio 2020, il fatturato consolidato del Gruppoammonta a 637,2 milioni di euro in calo del 30,4% rispetto al 2019.dell’anno isono scesi del 22,6% a 184,5 milioni di euro. "I risultati di vendita del quarto trimestre sono statie sono molto disomogenei per area geografica", spiega il Gruppo nella nota dei conti.“I risultati del quarto trimestre - afferma il- presentano una forte disomogeneità nelle diverse aree del mondo:, mentre il mondo occidentale, dopo un modesto miglioramento nel mese di ottobre, ha subito un nuovo rallentamento a causa degli ulteriori lockdown imposti dai Governi locali per fronteggiare il riacutizzarsi dei contagi., che ha registrato una progressiva accelerazione durante l’anno e ha raggiunto ricavi che si collocano nella fascia più alta delle nostre attese. Questo conferma il forte interesse da parte dei nostri clienti per i nostri prodotti. Stiamo inoltre ricevendo eccellenti feedback su tutte le nuove collezioni, che sanno esprimere al meglio le caratteristiche di qualità, artigianalità ed esclusività di ciascuno dei nostri marchi.e ad adottare una grande prudenza nel consegnare merce ai negozi in modo particolare al canale wholesale che vive un momento non facile"."Siamo a buon punto - conclude Della Valle - quando i mercati torneranno alla normalità, saremo pronti per iniziare un ciclo di sviluppo duraturo., per farci trovare pronti a valutare eventuali opportunità che il mercato può offrire in momenti come questo".