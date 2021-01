UBS, cresce la fiducia degli investitori: forti aspettative sugli investimenti green

(Teleborsa) - Glidi tutto il mondo sono sempre più ottimisti circa le prospettive economiche del proprio paese e per quanto riguarda i mercati azionari. Questi i principali risultati del nuovo studiodi, per il quale sono stati intervistati più di 4mila investitori e imprenditori in 14 mercati a livello globale tra fine dicembre 2020 e gennaio 2021.La maggior parte degli intervistati (60%) ha dichiarato di avere unasull’economia per i prossimi 12 mesi, in aumento rispetto al 55% dei tre mesi precedenti. Allo stesso tempo però, il 63% degli investitori intervistati non crede che la vita tornerà alla normalità entro i prossimi sei mesi. Tra questo gruppo di intervistati, solo il 48% è ottimista sull’economia. L’ottimismo nei confronti dell’è però molto più elevato (pari all’80%) tra il 37% degli investitori che si aspettano un ritorno alla normalità nei prossimi sei mesi.Guardando ai prossimi sei mesi, il 61% degli investitori risulta maggiormente ottimista anche per quanto riguarda il(+6% a livello globale nell’ultimo trimestre). In tutto il mondo, gli investitori si aspettano che il mercato tragga beneficio dai progressi sui vaccini contro il(72%) e dal potenziale impatto dei risultati dellenegli(62%).Per quel che riguarda gli, il 71% si è detto ottimista se si guarda al breve periodo (12 mesi), in aumento del 10% rispetto al terzo trimestre del 2020. Solo l'11% ha una visione pessimista. In Italia aumenta l’ottimismo di investitori enei confronti del mercato azionario nei prossimi sei mesi: infatti il 70% degli investitori italiani si dichiara ottimista (+12 punti percentuali rispetto al terzo trimestre 2020). Le maggiori preoccupazioni riguardano il Covid 19 (54%), il debito nazionale (52%) e il cambiamento climatico (50%).Focus di USB anche sugli. A livello globale gli investitori hanno espresso particolare interesse, con il 54% che cercherà di aumentare le proprie allocazioni in questo settore. La metà degli investitori si aspetta i migliori rendimenti dagli investimenti sostenibili piuttosto che da quelli tradizionali, mentre il 29% prevede una performance analoga. Per l’81% degli investitori italiani gli investimenti "green" sono molto importanti. Il 45% infatti crede che offrano opportunità aggiuntive, il 42% guarda a questo tipo di investimenti per la diversificazione mentre il 41% crede che sia meglio per il rischio e il rendimento“L’ottimismo di investitori e imprenditori italiani è in aumento, anche sulla base di un graduale ritorno alla normalità previsto per i prossimi mesi. Tuttavia, non sarà facile lasciarsi alle spalle questo momento complesso – ha commentato, Market Head di UBS Global Wealth Management Italia – La maggior parte degli investitori italiani dichiara infatti di avere maggiore bisogno di consulenza per la gestione del proprio patrimonio. E noi non ci faremo trovare impreparati, siamo pronti a soddisfare le esigenze dei nostri clienti anche anticipando nuove tendenze di investimento sulla base della nostra esperienza globale. Da tempo ci siamo fatti ambasciatori degli investimenti sostenibili, trend confermato dagli investitori italiani: ad oggi l’81% si conferma infatti interessato a questo ambito di investimento, consapevole dei vantaggi riservati a chi punta su un futuro green”.