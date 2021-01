Usa, pandemia e crescita "K": miliardari sempre più ricchi e tanti nuovi poveri

(Teleborsa) - Ida quando è iniziata la pandemia hanno visto crescere la loro ricchezza di. È quanto ha rilevato un rapporto pubblicato questa settimana dall', che ha stimato una crescita pari al 40% rispetto a quella calcolata a marzo 2020.Secondo il rapporto, infatti, 660 miliardari americani detengono ora una ricchezza pari a 4.100 miliardi di dollari, due terzi in più rispetto all'importo detenuto dal 50% più povero della popolazione Usa. Aldal 18 marzo scorso, data in cui si considera iniziata la pandemia da Covid, si sono aggiunte 46 persone., il proprietario di Tesla, ha visto crescere la sua ricchezza di circa 155 miliardi di dollari, seguito daproprietario di Amazon con 68 miliardi in più edi Facebook con 37 miliardi. Nel frattempo, negli ultimi 6 mesi del 2020 più di 8 milioni di americani sono caduti insecondo le stime dell'Università di Chicago e di Notre Dame.Statistiche che evidenziano unadell'a forma di: se da un lato, infatti, ilè ai massimi storici, quello immobiliare è in forte espansione e lesono sempre più fiorenti, dall'altro compagnie aeree, ristoranti, hotel e cinema continuano a vivere un periodo di profonda crisi.