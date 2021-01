Aeffe chiude il 2020 con ricavi a 269 milioni, in calo del 23%

Aeffe

(Teleborsa) -, la società fondata dalla stilista Alberta Ferretti e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 conconsolidati a, con unrispetto ai 351,4 milioni di euro del 2019. I risultati del gruppo, che controlla i marchi, sono stati pesantemente impattati dalla pandemia.Analizzando i segmenti principali, si può notare come i ricavi della divisionesono stati pari a 197,4 milioni di euro, in calo del 24,6%, quelli della divisionesono diminuiti del 16,2% a 107,4 milioni di euro. Le vendite nelsono calate del 24% a 121,9 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto con effetto IFRS 16 è stato pari a 141 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 148,7 milioni di euro di settembre 2020."Nonostante i settori moda e lusso sono stati tra i più colpiti dalla pandemia, riteniamo che i ricavi del 2020 mostrino una buona resilienza del i nostri marchi rispetto al mercato di riferimento - ha dichiarato- In particolare, siamo soddisfatti delle strategie adottate nel aree di marketing digitale e distribuzione omnicanale, con ottimi risultati dai nostri canali online, che compensare parzialmente le perdite derivanti da restrizioni e chiusure su scala globale"."Il nostro gruppo dirigente ha sviluppato iniziative volte ad un efficace controllo del lavoro capitale, con benefici in termini di miglioramento dell'indebitamento - ha aggiunto Ferretti - Guardando ai prossimi mesi, vediamodove stiamo rafforzando il nostro commerciale organizzazione con un nuovo progetto di travel retail nazionale".