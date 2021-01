Apple registra la miglior trimestrale della sua storia

Apple

(Teleborsa) - Nonostante l'impatto della pandemia sull'economia,ha registrato la. L'azienda di Cupertino, nel primo trimestre fiscale 2021 (al 26 dicembre 2020), ha avuto un, in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e per la prima volta sopra quota 100 miliardi. Gli, pari a 1,68 dollari per azione. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 64% dei ricavi del trimestre.Apple ha visto crescere ogni segmento di prodotto. I ricavi deglisono stati di 65,60 miliardi di dollari (in crescita del 17% anno su anno), quelli deidi 15,76 miliardi di dollari (+24%), quelli deidi 8,68 miliardi di dollari (+21%), quelli deglidi 8,44 miliardi (+41%). La società non fornisce dati sul numero di unità vendute per i suoi prodotti, ma secondo una stima della società di ricerca IDC, Apple ha consegnato 90,1 milioni di iPhone durante il trimestre, il numero più alto di sempre."Questo trimestre per Apple non sarebbe stato possibile senza il lavoro instancabile e innovativo di ogni membro del team Apple in tutto il mondo - ha affermato- Siamo gratificati dalla risposta entusiasta dei clienti alla linea impareggiabile di prodotti all'avanguardia che abbiamo consegnato durante delle storiche festività"."La nostra performance aziendale del trimestre di dicembre è stata alimentata dalla crescita a due cifre in ciascuna categoria di prodotto, che ha portato a un record di fatturato in ciascuno dei nostri segmenti geografici e un massimo storico per numero di dispositivi attivi", ha affermato- Questi risultati ci hanno aiutato a generare undi dollari".Il consiglio di amministrazione di Apple ha dichiarato un, che sarà pagabile l'11 febbraio 2021 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività l'8 febbraio 2021. "Abbiamo anche restituito oltre 30 miliardi di dollari agli azionisti durante il trimestre poiché manteniamo il nostro obiettivo di raggiungere una posizione netta neutra in termini di liquidità nel tempo", ha detto Maestri.