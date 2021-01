Borsa di New York si infiamma con PIL e sussidi

Dow Jones

(Teleborsa) - IL dato sul PIL e quello sui sussidi risollevano Wall Street, il cui umore appariva nero prima dell'inizio delle contrattazioni, a causa delle preoccupazioni per la pandemia e dei ritardi dei vaccini. Il mercato scontava anche alcuni numeri deludenti annunciati dalle big tech statunitensi.A New York, l'indicemostra un guadagno dello 0,93% e l'avvia la giornata a 3.781 punti. In moderato rialzo il(+0,59%); con analoga direzione, positivo l'(+0,73%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,21%),(+1,70%) e(+1,12%).Al top tra i(+3,58%),(+2,95%),(+2,59%) e(+2,44%).Fra i peggiori, che cede il 2,03% dopo la trimestrale.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,88%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.Al top tra i, si posizionano(+28,26%),(+4,91%),(+4,74%) e(+3,97%).Le più forti vendite si registrano su, che crolla del 17,83%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,62 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,14%.Sensibili perdite per, in calo del 2,51%.