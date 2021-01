Borse europee in recupero ma sempre negative

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

sanitario

chimico

petrolio

STMicroelectronics

Tenaris

Prysmian

Nexi

Amplifon

DiaSorin

Leonardo

ENI

Falck Renewables

Cattolica Assicurazioni

ASTM

Garofalo Health Care

GVS

Tod's

Piaggio

De' Longhi

(Teleborsa) -gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, anche se. Le borse europee scambiano sui, il giorno dopo la peggiore perdita di Wall Street da ottobre ad oggi, a causa della pandemia e della vicenda GameStop.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,21. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 52,81 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +119 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,61%.piccola perdita per, che scambia con un -0,56%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,01%, e piatta, che tiene la parità.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 21.585 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.537 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,61%; con analoga direzione, in rosso il(-0,89%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +4,71% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,90%),(-2,60%) e(-1,54%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,81%.Buona performance per, che cresce dell'1,76%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,70%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,25%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,61%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,98%.Tra i(+3,67%),(+2,32%),(+2,07%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,59%.Affonda, con un ribasso del 3,20%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,97%.Crolla, con una flessione del 2,50%.