Brilla il mercato americano

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra un balzo dell'1,91%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 3.826 punti.Ottima la prestazione del(+2,04%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+1,98%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,83%),(+2,67%) e(+2,64%).Al top tra i(+5,17%),(+5,16%),(+5,09%) e(+4,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%.Tentenna, che cede lo 0,92%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Tra i(+10,99%),(+8,29%),(+7,13%) e(+6,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -39,52%.In caduta libera, che affonda del 7,29%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,66 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 6,43%.