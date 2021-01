Cattolica risultato operativo tra i 360-380 milioni di euro

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Il CdA di, riunitosi oggi 28 gennaio sotto la presidenza di, ha analizzato ie harelativo agli anni 2021-2023.Da una prima analisi dei dati preliminari emersi ad inizio anno, il 2020 si chiuderà con una raccolta diretta dei(2,157 miliardi di euro nel 2019), unapari a circa 3,7 miliardi di euro (4,772 miliardi di euro nel 2019) ed un(302 milioni di euro nel 2019). Si ricorda che, durante il 2020, la Società aveva comunicato una previsione di risultato operativo compresa tra 350 milioni ed i 375 milioni."Siamo particolarmente soddisfatti per i dati preliminari del 2020 che dimostrano la nostra solidità, la forza e la capacità del Gruppo di rispondere, anche grazie ai suoi partner commerciali e alla capacità di rinnovarsi della rete agenziale, in maniera pronta alla difficile crisi pandemica. Il piano rolling che è stato approvato oggi dal Consiglio si propone di lavorare in continuità con la nostra strategia industriale e ci permette, grazie al rafforzamento delle nostre linee di business e alla nostra dinamicità commerciale, di rispondere in modo adeguato ai mutamenti del mercato. Il Covid ha modificato numerosi equilibri e sono convinto che il nostro Piano ci consentirà di affrontare in modo efficace le nuove esigenze che emergeranno nel settore assicurativo" ha commentatoIl, presenta unatramite il completamento delle iniziative in corso relative al precedente piano 18-20 ed un consolidamento dei positivi andamenti tecnici dei rami Danni e della rete agenziale;su selezionate iniziative strategiche, accelerazione del piano di efficientamento e rilancio della redditività del business Vita;tramite iniziative sulle Tenute di Cattolica anche al fine di incrementarne la redditività e tramite il rafforzamento della strategia ESG, per una trasformazione sostenibile del business.