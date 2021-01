Fed conferma strategia. Powell: "Non abbiamo ancora vinto pandemia"

(Teleborsa) -. Con queste parole ilha sintetizzato la posizione della banca centrale americana rispetto alla, che ha impatti ancora notevoli sull'economia, e rispetto alla, che prevede un mix di strumenti convenzionali e non convenzionali, perin evidente difficoltà. Una politica che da sola non basta e che troverà appoggio nelda 1900 miliardi annunciato subito dopo la nomina di Biden a Presidente e più volte caldeggiato dal Presidente della Fed. Powell ha anche un asso nella manica, l'ex numero uno della Federal Reserve,, ora Segretario del Tesoro sotto l'amministrazione democratica.Nella riunione di ieri, Il FOMC - Federal Open Market Comittee ha dunque confermato all'unanimità, almeno sino a quando il mercato delle lavoro e l'inflazione non raggiungeranno il target, un piano didi dollari al mese eddi dollari. Confermata anche una politica di sostegno a possibili nuove misure espansive, nel caso emergesse la necessità.La Fed ha parlato di un, soprattutto nei settori più legati alla pandemia, come quello dei servizi. La- si sottolinea -sull'economia e ladi questa crisi dipenderà dallae dall'andamento delle infezioni. Dipingendo il quadro economico, Powell ha fatto riferimento al mercato del lavoro, ricordando che "qualcosa come 9 milioni di persone restano senza lavoro", un numero analogo a quello della crisi del 2009.ha ammesso il numero uno della Fed, ribadendo che fino a quando il virus non sarà sconfitto "non si riuscirà a riportare al lavoro tutte le persone che hanno perso il posto ed a riaprire le attività chiuse". "Il nostro- ha chiarito - èe e dare all'economia Usa il supporto di cui ha bisogno".Powell ha quindi affermato che è(ritiro graduale del QE) o di rimozione delle misure di sostegno monetario all'economia, che saranno anticipate con molta "chiarezza" e "non sorprenderanno" il mercato. Il Presidente ha anche escluso possibili reazioni a sorpresa sui, in caso di impennata inflazionistica, affermandoed assicurando unNon poteva mancare un cenno alla nomina della "collega" Janet Yellen al Tesoro, alla quale assicura "collaborazione".