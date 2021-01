Fisco, Gualtieri: "Si lavora su scaglionamento cartelle"

(Teleborsa) - Ilannuncia che si lavora per un possibilein arrivo da parte dell'Agenzia della Riscossione e degli atti dell'Agenzia delle Entrate, pere "ridurre la pressione sui contribuenti". E annuncia anche laa favore dei "soggetti che abbiamo subito un calo del fatturato per effetto pandemia"."Questi sono gli elementi di un provvedimento che stiamo finalizzando consapevoli della scadenza del primo febbraio", ha detto Gualtieri partecipando a, in vista dello scadere del congelamento delle cartelle il prossimo 31 gennaio."Per le imposte che sono state differite, una loro possibile riduzione o eliminazione" - ha spiegato il titolare del MEF - "è uno degli strumenti possibili nel quadro della predisposizione delle misure dei ristori".Il Ministro ha parlato anche dei, affermando chead erogare i ristori in Europa" e ciò ""è stato possibile grazie all'efficacia della fatturazione elettronica, alla competenza dell'Agenzia delle entrate e alla dedizione di tante persone che hanno lavorato in condizioni difficili per mesi".A proposito dello, Gualtieri ha precisato che in questa fase istituzionale, ma ha anche assicurato che lee vi sarà un "intervento significativo".