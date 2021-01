Giornata drammatica a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina in pesante ribasso, a causa deglie dei timori per l'impatto della pandemia sull'attività economica. Ilsegna una flessione del 2,05%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 3.751 punti, ritracciando del 2,57%.Pessimo il(-2,8%); sulla stessa tendenza, in forte calo l'(-2,47%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,82%),(-3,13%) e(-3,05%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,09%),(+4,05%) e(+0,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,02%.In apnea, che arretra del 3,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+43,45%),(+10,58%),(+7,74%) e(+6,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,29%.Affonda, con un ribasso del 6,88%.Crolla, con una flessione del 6,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,59%.