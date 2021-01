Industrie Chimiche Forestali, operazioni sullo share buy-back

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 27 gennaio 2021, complessive(corrispondenti allo 0,279% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,341 euro per un controvalore complessivo pari a 107.351 euro, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020.L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche Forestali a seguito degli acquisti comunicati è di 174.100 azioni, pari al 2,418% del capitale sociale.Il numero di azioni emesse meno il numero totale di azioni proprie detenute da ICF Group a seguito degli acquisti comunicati in data odierna è pari a 7.026.410.A Milano, nuovo spunto rialzista perche guadagna bene e porta a casa un +1,89%.