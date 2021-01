Inps, Tridico smentisce 1,2 milioni di Cig giacenti: dato assolutamente falso

(Teleborsa) - Il presidente Inpsha smentito quanto riportato da alcuni organi di stampa che hanno segnalato. "Un dato assolutamente falso, estrapolato da una metodologia di concetti che gli addetti ai lavori conoscono", ha detto Tridico, nel corso di un webinar organizzato da, la Federazione dei professionisti pubblici. Tridico ha infatti spiegato che "non necessariamente la domanda si trasforma in una richiesta di pagamento" e comunque, ha precisato, "ha bisogno a consuntivo, entro la fine del mese successivo, della comunicazione" dell'azienda delle ore effettivamente fatte dal lavoratore.Il presidente dell'Inpsha elogiato l'efficienza del sistema informatico dell'istituto previdenziale durante la pandemia. "Ci sono state– ha ammesso – ma il numero di utenti e prestazioni è stata senza precedenti". Tridico ha aggiunto però che questo "non deve essere una scusante: quando si gestiscono le necessità di milioni di cittadini bisogna fare sempre di più e sempre meglio. Uno sforzo di innovazione che coinvolge tutta la pubblica amministrazione, nel quale l'Inps deve, per il suo ruolo chiave, essere un esempio".Per il triennio 2020-2022 ildell'Inps si propone di introdurre un cambio di paradigma alladei servizi con una radicale innovazione tecnologica, organizzativa e culturale e l'obiettivo di un nuovo modello di servizio per i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, ha spiegato Tridico. In particolare sono tre le principali macro-aree di intervento per il cambiamento digitale dell'Inps:. "La tecnologia informatica – ha detto Tridico – è storicamente stata uno dei fattori chiave dell'efficienza gestionale dell'istituto. Occorre però una nuova capacita di innovazione, anche radicale, che assecondi le nuove logiche di servizio, finalizzate a un nuovo rapporto con l'utenza".