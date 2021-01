Landi Renzo in partnership con indiana Mahindra per trattore alimentato a CNG

Landi Renzo

(Teleborsa) - Il Gruppo, leader mondiale nei componenti e sistemi di mobilità a gas per il settore automobilistico, ha siglato una, per la realizzazione di unL’intesa nasce dall’incontro tra le specifiche esigenze di Mahindra & Mahindra, il marchio di trattori più venduto al mondo, e Landi Renzo, specializzata in soluzioni di engineering e componenti per la mobilità alternativa a gas e ad idrogeno nei segmenti Mid & Heavy Duty e Off Road.Nell'ambito di questa partnership strategica, l'obiettivo comune è quello di sviluppare unaCome primo mercato di riferimento si partirà dall’, che attualmente mostra una crescita esponenziale nello sfruttamento del CNG nel settore automobilistico. Landi Renzo svilupperà l'intero sistema di controllo e iniezione su misura per i trattori Monofuel, mentre Mahindra & Mahindra si occuperà dello sviluppo del motore di base, ottimizzando la combustione e gli aspetti meccanici partendo dalla versione Diesel esistente.Il progetto pilota è già in corso eddi trattore CNG, equipaggiato con sistemi di controllo motore e iniezione CNG interamente sviluppati e forniti da Landi Renzo. Nel caso in cui questa prima fase del progetto si concludesse positivamente, saranno valutati altri possibili accordi commerciali e di partnership a lungo termine anche con altri produttori del settore Heavy Duty e Agricolo.