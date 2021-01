Moncler, il calendario finanziario del 2021

Azienda nota per i piumini

Moncler

(Teleborsa) - L'ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaCDA: Approvazione dell’interim management statement al 31 marzo 2021Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaAssemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021CDA: Approvazione dell’interim management statement al 30 settembre 2021Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaIl management diha segnalato che il mese previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo dell'esercizio 2020 sarà maggio 2021. Tuttavia, specifica anche che non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento. Tale decisione sarà competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci che si riunirà ad aprile per l'approvazione del bilancio.