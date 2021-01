Piazza Affari in forte rialzo rispetto agli altri listini europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tecnologia

beni industriali

vendite al dettaglio

sanitario

chimico

telecomunicazioni

STMicroelectronics

Prysmian

Nexi

Banco BPM

DiaSorin

Banca Mediolanum

Terna

Italgas

ASTM

Falck Renewables

Maire Tecnimont

Cattolica Assicurazioni

Tod's

De' Longhi

GVS

Fincantieri

(Teleborsa) -, che viene subissata dagli acquisti. Non fanno così bene le altre borse europee, posizionate al di sotto della linea di parità. I mercati americani, intanto, galoppano e l'avanza dell'1,65%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,212. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.853,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,72% e continua a trattare a 52,47 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +118 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,61%.si muove in rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,93%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,17%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,09% rispetto alla chiusura precedente.Sui livelli della vigilia il(+0,18%); in frazionale progresso il(+0,32%).(+3,38%),(+1,88%) e(+1,55%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-2,42%),(-1,32%) e(-0,73%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,20%),(+3,56%),(+3,39%) e(+3,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Tra i(+3,80%),(+3,59%),(+3,09%) e(+3,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,50%.In caduta libera, che affonda del 2,49%.scende dell'1,89%.Tra lepiù importanti:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,4%; preced. 0,6%)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 16,6%; preced. 16,26%)11:00: Fiducia economia (atteso 89,5 punti; preced. 92,4 punti)11:00: Fiducia imprese (atteso -7,2 punti; preced. -6,8 punti)11:00: Fiducia consumatori (atteso -15,5 punti; preced. -13,8 punti).