Recovery Fund, Romano: "Nuovo Governo riparta dal Mezzogiorno"

(Teleborsa) - "Secondo l’ultimolaingenerata dal contagio da covid-19 fa perdere alle. E' quanto sottolinea il Presidente del CISE e dell'ASI Napoli,che si rivolge al"Lanciamo unperché faccia nascere un nuovo Governo che abbia, dopo l’uscita dalla pandemia,di unL’emergenza che si protrae da circa un anno ci fa registrare, da parte delle nostre Associazioni territoriali,I posti di lavoro persi sono circa; le. Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 12%, più alto della media nazionale. La chiusura e la riapertura a singhiozzo delle scuole, sta interrompendo un percorso formativo, i cui guasti si vedranno tra pochi anni. Anche i corsi di avviamento al lavoro e quelli di riqualificazione dei disoccupati, sono al palo."Avevamo intravisto - osserva ancora il Presidente Romano - unacon il grande piano europeo di ripresa con il Recovery Fund. All’Italia andrà una ingente quota di risorse e il Governo uscente aveva annunciato che sarebbero stata destinate, in buona parte, alPoi sono seguiti i ritardi nella stesura del Recovery Plan (siamo rimasti alla terza bozza) e la crisi del Governo Conte 2. Per questo la nostra unica ancora di salvezza resta"Più volte - prosegue - abbiamo sentito dire dalla politica che. Qualcosa era sembrato che si muovesse con laMa presto ci siamo accorti che non sarebbe stata una misura strutturale e quindi , di per se stessa, quasi inutile. LUn motore che al Sud rischia di andare fuori giri, per i ritardi del passato, mai colmati. Il contributo alla ripartenza del Paese ,che molti individuano nella rinascita delle Regioni meridionali, resta una enunciazione di principio solidaristico. Ho timore che siano le in pochi a crederci veramente mentre aumentano coloro che considerano il Sud ,la".La vera capacità non sta semplicemente nell'avere una. E in quest'ottica, c'è ancora tanto da fare. "I dati pubblicati dalla UE, relativi a fondi strutturali e investimenti, dicono cheper il periodo 2014/2020.Solo 25 miliardi (35%) sono stati spesi. Gli altri,rileva il Presidente che parla di un