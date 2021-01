Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, che è stata galvanizzata dai dati del PIl e della disoccupazione, che hanno controbilanciato le ansie relative all'incognita pandemia e vaccini. Ilmostra una plusvalenza dello 0,99%, mentre l'termina la giornata in aumento dello 0,98%. Poco sopra la parità il(+0,68%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,79%).(+1,92%),(+1,82%) e(+1,51%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+5,43%),(+4,61%),(+4,28%) e(+4,01%).La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -3,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.scende dell'1,00%.Tra i(+9,15%),(+6,57%),(+6,31%) e(+5,40%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -36,49%.In apnea, che arretra del 7,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,84%.