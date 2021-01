(Teleborsa) -dellesospeso per: secondo quanto si apprende da fonti del Governo, in Consiglio dei Ministri è arrivato ilal decreto difino alla fine diIl provvedimento potrebbe essere "travasato" per la conversione nelQuella trovata sullenon èperché sarebbero serviteA dirlo, secondo quanto si apprende, ildurante ilin cui ha proposto ilSi tratta, avrebbe sottolineato con i colleghi il titolare di, di uno deglidella, chedi assumereche richiedano ""."Essere nel mezzo di unamentre dovremmo poter aiutaredurante la. Questo il commento del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze,"Oggi non si poteva fare diversamente - aggiunge -, per questo è positivo che ilabbia deciso per il, fino aldella sospensione dell'invio e riscossione di. "Un Governo nel pieno delle funzioni - conclude - potrà così affrontare, in modo organico, ed".CNA - si legge in una nota - "lodell’invio delledeciso dal Consiglio dei Ministri. Ilnon è sufficiente e dovrà rappresentare unada utilizzare per definire unadelle cartelle coerente con lachea causa della