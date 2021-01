Caterpillar festeggia la trimestrale sopra attese

Caterpillar

gigante delle macchine movimento terra

Dow Jones

Caterpillar

(Teleborsa) - Si muove in rialzo ed in controtrend rispetto al resto del mercato, il titolo, che passa di mano in progresso dello 0,76%.Il colosso USA ha chiuso il quarto trimestre con utili di 780 milioni di dollari, pari a 1,42 dollari per azione. L'utile per azione su base adjusted è pari a 2,12 dollari superiore agli 1,49 dollari per azione attesi dal consensus.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 182,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 188,9. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 179,2.