Colgate-Palmolive, scivola nonostante la trimestrale

Colgate-Palmolive

S&P 100

Colgate-Palmolive

S&P 100

(Teleborsa) - Performance debole per, che presenta una variazione percentuale negativa dell'1% rispetto alla seduta precedente.Il gruppo dei beni di consumo ha chiuso il quarto trimestre con una 647 milioni di dollari contro i 643 milioni dello stesso periodo di un anno prima. Escluse le poste straordinarie, l'EPS si è attestato a 0,77 dollari, 1 centesimo in più delle attese. Oltre le aspettative anche isaliti del 7,5% a 4,32 miliardi di dollari a fronte dei 4,14 miliardi stimati dal consensus. Per l'esercizio 2021 la società prevede un incremento del giro d'affari compreso tra il 4% ed il 7% e tra il 3% ed il 5% su base organica.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,17%, rispetto a -2,57% dell').Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 77,74 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 79,59. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 81,44.