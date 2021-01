Eurolandia e Piazza Affari in calo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

immobiliare

materie prime

tecnologia

petrolio

utility

assicurativo

DiaSorin

Recordati

STMicroelectronics

Pirelli

Amplifon

Saipem

Interpump

Moncler

Cerved Group

Sanlorenzo

Mutuionline

Garofalo Health Care

Tod's

Cattolica Assicurazioni

Datalogic

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana in ribasso per le principali borse europee, dopo che ieri avevano messo a segno un discreto recupero, complice lo scontro sui vaccini e i timori su eventuali ritardi nel ritorno alla normalità post Covid,Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,214. L', in aumento (+0,78%), raggiunge 1.856,7 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 52,46 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +116 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,61%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,71%, pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,82%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,02%. A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,57%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 23.560 punti, ritracciando dell'1,36%.In luce sul listino milanese i comparti(+0,85%),(+0,84%) e(+0,80%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,30%),(-2,26%) e(-2,26%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,63%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,40%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,79%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,72%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,31%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,26%.In caduta libera, che affonda del 3,19%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,08 punti percentuali.Tra i(+3,84%),(+3,60%),(+2,06%) e(+1,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,73%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,60%.Sensibili perdite per, in calo del 2,91%.In apnea, che arretra del 2,82%.