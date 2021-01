GameStop torna a correre a Wall Street

Gamestop

Gamestop

(Teleborsa) - Torna a correre a Wall Street il titolo, che mostra una salita bruciante del 61,39% sui valori precedenti, dopo aver perso la vigilia il 44% , in scia alla decisione di alcune piattaforme di trading online di bloccare gli scambi sulle azioni causa dell'eccessiva volatilità. Oggi le azioni della catena di negozi di videogiochi hanno rimesso il turbo facendo segnare ai primi scambi un rialzo di oltre l'80%. La piattaforma Robinhood ha tolto per la seduta odierna alcune restrizioni imposte ieri sul titolo A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 387,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 264,3. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 510,3.