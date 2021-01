Geox, nel 2020 ricavi in calo. Impatto Covid anche prima parte 2021

Geox

(Teleborsa) - Idel 2020 disi sono attestati a euro 534,9 milioni,rispetto all’esercizio precedente (-33,0% a cambi costanti) "impattati dalla diffusione della pandemia da Covid-19 e dalla razionalizzazione distributiva effettuata in corso d’anno". L’andamento nel(-35,3% e -33,5% a cambi costanti) è dovuto principalmente a tre fattori: le nuove chiusure temporanee decise dai Governi nei vari paesi, il completamento del piano 2020 di razionalizzazione dei negozi e la richiesta del mercato di ritardare le spedizioni di Primavera-Estate 2021.Laa fine dicembre si è attestata (ante IFRS 16) a euro -99,8 milioni (euro +6,5 milioni al 31 dicembre 2019).Quanto all'evoluzione prevedibile della gestione - spiega la società nella nota dei conti - "relativa sia alla durata che all’estensione delle nuove misure di contenimento/lockdown presenti in tutti i principali paesi. Il prossimo 15 marzo 2021 verrà approvato il bilancio d’esercizio 2020". In quella occasione "Geox confida di poter avere maggiori elementi (in particolare sullo stato di avanzamento delle vaccinazioni e della operatività della propria rete distributiva) per fornire alcune indicazioni al mercato sull’esercizio 2021.mentre il progressivoe la ripresa del business nella seconda metà dell’anno".Il Gruppo - conclude la nota - "resta concentrato nel proseguire le iniziative volte a proteggere il cash flow aziendale e aoltre a portare avanti gli investimenti ed i progetti volti alla trasformazione del modello di business basato sulla centralità del cliente, la piena omnicanalità e la segmentazione della distribuzione".