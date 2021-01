Milan Bergamo Airport, indice di soddisfazione in crescita

(Teleborsa) - In un quadro operativo nazionale ridimensionato in termini di movimento passeggeri, l'continua a garantire livelli di produttivita` e qualita` dei servizi, riconosciuti e attribuiti dall’utenza aeroportuale attraverso i parametri di valutazione standard adottati per tutti gli scali italiani. È quanto emerge dall', elaborata darelativa al quarto trimestre 2020. Il valore dell'isu una scala di 5 a livello mondiale, secondo in Italia solo ae superiore alla media degli aeroporti italiani di 3,9. Questo tenendo conto che il valore medio mondiale di 4,5 e` influenzato dagli indici vicino al massimo degli aeroporti dell'estremo Oriente e dei Paesi del Golfo.Rispetto agli altri scali italiani, Bergamo – secondo l'analisi – risulta avere riscontri superiori alla media per le seguenti variabili: gradevolezza del terminal in crescente apprezzamento con particolare riferimento allae alla; facilita` di raggiungimento dei gate di imbarco e qualita` dei tabelloni informativi; cortesia dello staff aeroportuale; pulizia delle aree insieme a pulizia e disponibilita` di toilette; offerta degli esercizi commerciali e di ristorazione grazie anche ai prodotti di eccellenza enogastronomica; accessibilita` allo scalo, ubicazione dei parcheggi e rapporti qualita`/prezzo delle aree di sosta.Nel complesso, l'aeroporto di Milano Bergamo gode dinonostante le difficolta` generate dalla pandemia in corso, in attesa degli effetti positivi derivanti dall'ampliamento del terminal a ovest, con maggiori spazi per gli imbarchi Schengen e l'area arrivi, e dal completamento delle infrastrutture di accesso, tra cui, nel medio termine, il collegamento ferroviario.