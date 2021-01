PA, Dadone: "Smart working promosso a pieni voti dai lavoratori"

(Teleborsa) - "I dipendenti pubblici promuovono a pieni voti lo smart working e, da ministro che lo ha fortemente voluto come strumento di contrasto alla crisi pandemica, non posso che esserne orgogliosa". È quanto scrive sul suo profilo Facebook il"Siamo stati i primi al mondo a utilizzare questa modalità di lavoro con percentuali inimmaginabili pochi giorni prima.Non è stato facile per me, sono stata ostacolata in ogni modo, ma non ho mollato. Non è stato facile per i dipendenti pubblici, sono stati ostacolati in ogni modo da una poderosa campagna diffamatoria e dalle difficoltà quotidiane, ma non hanno mollato" sottolinea Dadone rivendicando quello che definisce "un grande successo" e "una grande rivoluzione culturale".Il– spiega Dadone– dice che il 69,5% ha potuto organizzare e programmare meglio il lavoro e il 34,9% ha operato in un clima di maggior fiducia e responsabilizzazione. Inoltre, lavorare da casa non ha significato smettere di essere produttivi: per il 41,3% dei dipendenti Pa, l'efficacia lavorativa è migliorata. "Abbiamo fatto la storia reagendo a una crisi senza precedenti con idee innovative: non ci sarebbe stata la possibilità di tutto ciò senza lo spirito e la ventata di freschezza portati al Governo del Paese dal Movimento 5 stelle. L'88% di adesione a queste idee da chi tutti i giorni lavora per l'Italia mi riempie di gioia, non sono certo queste – conclude Dadone – le percentuali di chi non coglie le istanze del Paese reale.