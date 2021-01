Recovery Fund, Gentiloni: successo è "obiettivo irrinunciabile"

(Teleborsa) - "Siamo a un anno dallaNon dimentichiamo mai ladi questaperchè". Lo ha sottolineato il Commissario UE agli Affari economici,, a un convegno sulorganizzato dal CNEL."Ieri abbiamo avutonel mondo per Covid - ha detto - questo è purtroppo ilquotidiano di questa terribile situazione. E le. Questa crisi "ha delle: abbiamo un pezzo dell'economia di cui, ha spiegato l'eurocommissario aggiungendo che "inon dicono quanto abbiamo perso neldel".Il quadro resta ancora dominato dall'"Notiziearrivano dal riepilogo dell'andamento dell'economia lo scorso anno, in particolare nelche porterà a livelli di crescita negativa leggermente inferiori a quelli temuti. Ma ilfa sì che si entri nelconche, probabilmente, rallenteranno la velocità di una possibile ripresa". "Ci troviamo di fronte alle peggiore recessione dal dopoguerra - ha aggiunto - unaIl Commissario UE ha quindi ribadito che "nessuno può permettersi di sottovalutaredi questa crisi economica. Dietro i. Quindi, ha aggiuntoQuanto al, ha proseguito, "cerca di tenere insieme la ripresa e la trasformazione delleattraverso lo. "Ilnon è un debito che viene accumulato per le prossime generazioni. E' l'occasione delle vita per rendere possibili alcuniGentiloni ha aggiunto che l'Italia deve sfruttare "al meglio" questa occasione e che da Bruxelles "faremo la nostra parte con molta ambizione.spesso ha dato il meglio di sè di fronte a situazioni difficili. Dirlo in questiin Italia potrebbe sembrare un po' velleitario, ma questa sfida non riguarda solo il Governo, il Parlamento e i vertici politici.che ha questa grandissima". Poi ha incoraggiato aInfine, una fare presto. E bene. Laimpone all'Europa di "non bisogna aspettare un'ora X'" perchè "non sappiamo", ha concluso.