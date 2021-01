Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A pesare è l'incertezza sul pandemia, con il diffondersi delle varianti e le difficoltà delle, ma anche il caso GameStop , che potrebbe avere ripercussioni sui conti di parecchi hedge fund.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,213. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,11%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,48%.Torna a scendere lo, attestandosi a +114 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,61%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,76%,scende dell'1,01%, e calo deciso per, che segna un -0,89%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,75%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 23.721 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,11%); leggermente negativo il(-0,52%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,26%) e(+0,64%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,68%),(-1,36%) e(-1,36%).di Milano, troviamo(+2,08%),(+1,79%),(+1,31%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%.Tra i(+4,80%),(+2,86%),(+1,41%) e(+1,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%.In caduta libera, che affonda del 2,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,12 punti percentuali.