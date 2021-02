AMCO, rimborsati 250 milioni del debito MPS nei confronti di UBS e JPMorgan

MPS

(Teleborsa) -, società del Ministero dell'Economia attiva nella gestione e del recupero di crediti deteriorati, ha comunicato di aver, in scadenza il primo dicembre 2021 e garantito mediante cartolarizzazione del portafoglio del compendio MPS.Il rimborso è avvenuto a fronte della cassa generata dal portafoglio MPS stesso, in linea con quanto previsto nel piano, e il debito garantito ancora in essere diminuisce quindidi euro, sottolinea AMCO.AMCO ha anche annunciato di aver portato a termine una procedura competitiva per l', a valle dell'acquisizione del portafoglio MPS. Ad esito della procedura, AMCO ha assegnato ala gestione in outsourcing di circaGli 11 servicer sono: AT Spa, Banca Ifis, Cerved Credit Management Spa, Covisian Credit Management Spa (già CSS), Credito Fondiario Spa, CRIBIS Credit Management, Fire Spa, FININT REVALUE Spa (Gruppo Finanziaria Internazionale), Gruppo doValue (doValue Spa e Italfondiario Spa), Intrum Italy, Sistemia Spa.