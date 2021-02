App VeriFly sui voli British Airways per gli USA

American Airlines

(Teleborsa) - Dal 4 febbraio,introdurrà la App VeriFly, una sorta dilanciato da, che consente ai passeggeri di verificare l’idoneità dei propri requisiti di ingresso negli Stati Uniti., la App VeriFly aiuterà i passeggeri a trasmettere le informazioni sui dati personali e la negatività del test anti-Covid.Un procedimento in via di sperimentazione che potrebbe diventare la regola quando tornerà la mobilità su scala globale. Attualmente British Airways opera voli per New York Jfk, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago, Dallas, Miami, Washington, Houston e Seattle.