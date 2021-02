Appuntamenti e scadenze: settimana dell'1 febbraio 2021

Amazon

(Teleborsa) -Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà onlineParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàAuto - Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei TrasportiTesoro - Regolamento medio-lungoReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi11.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella presenzierà, a Palazzo Spada, la Cerimonia di presentazione della Relazione sull'attività svolta dal Consiglio di Stato e dai Tribunali amministrativi regionali nell'anno 202015.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2020- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della ricerca in videoconferenzaCNEL - Evento istituzionale - Comitato Unico di Garanzia - CUG - In collegamento telematicoBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione dei risultati preliminari relativi all’esercizio 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Risultati del IV trimestre e dell’intero anno 2020- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestrali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: BilancioBCE - Bollettino economicoG20 - Infrastructure Working Group Workshop in videoconferenzaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoG20 - Secondo "Framework Working Group Meeting" sotto la Presidenza italiana del G20, in videoconferenza13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2020- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo27° Congresso Assiom Forex - Il 27° Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari si terrà in una nuova veste digitale. Evento per confronto e scambio di idee e di opinioni, tra gli operatori della finanza e le IstituzioniBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; €-coin; Ita-coinG20 - Primo "Digital Economy Task Force Meeting" sotto la presidenza italiana in videoconferenzaTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 2020 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- Risultati di periodo- Risultati di periodo