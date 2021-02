Colpo di stato in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi

(Teleborsa) - Il Capo del Governo birmanoè statodai militari. E' quanto ha riferito all'AFP un Portavoce del partito della Premio Nobel, la Lega nazionale per la democrazia (LND). Tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generalecapo delleL'intervento arriva dopo un'escalation di tensione tra i militari, che hanno governato il Paese per quasi mezzo secolo, e il governo civile sulle elezioni del novembre dello scorso anno che il partito della Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) diha vinto nettamente. Gli arresti sono avvenuti nella capitale,prima dell'alba, poche ore prima che il Parlamento si riunisse per la prima volta dopo le: questo il messaggio di Suu Kyi, secondo quanto riferisce il partito della leader birmana.I militari hanno poi annunciato, attraverso il proprio canale televisivo, lo stato di emergenza per un anno comunicando cheper tutta la durata dello stato d'emergenza ed hanno giustificato il colpo di stato sostenendo "enormi irregolarità" nelle elezioni di novembre che la commissione elettorale non era riuscita a risolvere. "Poiché la situazione deve essereecondo la legge,L'esercito birmano ha, quindi annunciato di volere indire nuove elezionialla fine dello stato di emergenza di un anno, per organizzare un trasferimento dei poteri assunti oggi con ilArrivano intanto le prime reazioni.continuano ad affermare il loroe" della Birmania e "in coordinamento con i nostri partener nell'area, chiediamo alle forze armate e a tutte le altre" parti in causa "di aderire alle. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che il presidente Joe Biden è stato informato sugli eventi in Birmania.in Birmania "e chiedo un immediato rilascio dei detenuti. I risultati elettorali e la costituzione devono essere rispettati. Il popolo" della Birmania "vuole la democrazia. L'Ue è con loro". Così lsu Twitter."Condanno il colpo di Stato e l'incarcerazione illegale di civili, compresa Aung San Suu Kyi, in Birmania - ha twittato il premier britannicon -. Il voto del popolo deve