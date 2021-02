Coronavirus, nel 2020 nei centri commerciali -30% di vendite

(Teleborsa) - Nel 2020 le attività presenti all'interno delle gallerie deihanno registrato un calo nellepari al 30% rispetto al 2019. È quanto emerge da un'analisi dell', realizzata su un campione rappresentativo di centri commerciali associati (233 strutture per un totale di 8.534 negozi).Secondo l'osservatorio, in assenza di sostegni specifici, si avranno "rilevanti e inevitabili conseguenze sull', stimabili in una riduzione del 20% dell'attuale forza lavoro diretta e indiretta impegnata nei centri commerciali (pari ad almeno 100 mila lavoratori)". Il CNCC ha definito "atteso e inevitabile" il dato negativo, "considerando che per ben 10 mesi, a partire da marzo 2020, il settore dei centri commerciali, dei parchi commerciali e dei factory outlet ha dovuto scontare chiusure totali o parziali, oltre al divieto di apertura nei week-end in alcune Regioni, che rientravano nei provvedimenti governativi emanati per contrastare l'". L'analisi confronta i due periodi (2020 vs 2019) includendo solamente i negozi che nell'ultimo anno sono rimasti aperti per almeno 10 mesi.Segno meno per tutte le. Lasegna la peggiore flessione pari a -45,8%, seguita da abbigliamento e calzature (circa -34,5%), attività di servizi (-33,9%), servizi sanitari e alla persona (-30,9%), cultura e tempo libero (-29,1%), beni per la casa (-15,9%) ed elettronica di consumo (-13,5%).