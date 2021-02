Covid, Coldiretti: in zona gialla riaprono 293mila bar e ristoranti

(Teleborsa) - Il ritorno di gran parte dell'Italia in zona gialla ha portato alla. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova mappa dei colori che vede in zona arancione solo Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano.A poter accogliere i clienti per un pranzo o un caffè al tavolo è l'. Il numero maggiore di attività, pari a, è concentrato in, seguita daRiaperture che – sottolinea Coldiretti – rappresentano un'opportunità per il ritorno alla normalità dicostretti a rinunciare al pranzo fuori casa per svago o per lavoro, ma è anche una importante boccata di ossigeno per le attività di ristorazione duramente colpite dalle misure restrittive che hanno provocatoUno scenario che vede l'affinché le limitazioni alle attività di impresa prevedano un adeguato e immediato, ma anche una riflessione sullaalla luce delle importanti misure di sicurezza adottate, dal distanziamento dei posti a sedere al numero strettamente limitato e controllabile di accessi, alla registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso.