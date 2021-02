Denaro sul risparmio gestito. Brilla Anima su rumor aggregazioni

Azimut

Anima

Banca Generali

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Spunti in acquisto sui titoli del risparmio gestito, forti della notizia diffusa la scorsa settimana da Assogestioni che ha annunciato una raccolta positiva per 7,8 miliardi nel 2020 ed una 2.392 miliardi, 85 in più rispetto alla fine del 2019.Tra i player del comparto, volache mostra un rialzo del 3,34% mentre fuori dal principale paniere brillacon un progresso del 3,81% spinta da indiscrezioni stampa secondo cui il Gruppo starebbe valutando aggregazioni per accrescere la propria dimensione. Bene inoltre+1,7% e+2,4%,