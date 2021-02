Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. In mattinata è arrivata la conferma che la crescita del manifatturiero in Eurozona rimane elevata, dopo che le borse avevano aperto in rialzo sulla scia delle buone performance asiatiche. Intanto continua la "retail mania", con l'argento che si è spinto fino a quota 30 dollari all'oncia.Lieve calo dell', che scende a quota 1,208. L'continua gli scambi a 1.864,3 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,90%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,11%), raggiunge 52,78 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +112 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,58%.in luce, con un ampio progresso dell'1,50%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,22%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,41%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,08%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 23.789 punti.In rialzo il(+1,42%); come pure, effervescente il(+1,53%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,83%),(+2,38%) e(+2,24%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,17%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,40%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,36%.Su di giri(+2,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,19%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.di Milano,(+6,57%),(+5,61%),(+5,13%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%.