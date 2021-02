GameStop, si ferma la folle corsa. Titolo crolla a Wall Street

Gamestop

rivenditore USA di videogiochi

S&P-500

GameStop

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 24,62% mettendo un freno alla folle corsa, in particolare, della scorsa settimana.Il titolo ha guadagnato oltre il 1600% nell'ultimo mese, principalmente nell'ultima settimana, e rimane caratterizzato da una grande volatilità. Le azioni del rivenditore di videogiochi sono aumentate del 18%, a quota 384 dollari, nel trading pre-market, salvo poi scendere sotto il livello di chiusura di venerdì scorso.I piccoli investitori che si coordinano sullesembrano aver preso di mira un nuovo obiettivo: l' argento , il cui prezzo oggi ha sfondato quota 30 dollari, colpito dalla "retail mania", ovvero dall'azione di piccoli trader delle piattaforme social contro i grandi fondi della finanza.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 307,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 197,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 417,3.