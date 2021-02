Il calendario 2021 degli eventi societari di Farmaè

Primo eRetailer, leader in Italia, di prodotti per la salute e il benessere

(Teleborsa) - Il, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.Verranno poi segnalate le conference call per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali.In linea con la politica dei dividendi, il management didelibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell'anno.CDA: Approvazione dei dati relativi ai ricavi e principali KPI del IV Trim. 2020, non sottoposti a revisione contabileCDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2020CDA: Approvazione dei dati relativi ai ricavi e principali KPI del I Trim. 2021, non sottoposti a revisione contabileAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020CDA: Approvazione dei dati relativi ai ricavi e principali KPI del II Trim. 2021, non sottoposti a revisione contabileCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabileCDA: Approvazione dei dati relativi ai ricavi e principali KPI del III Trim. 2021, non sottoposti a revisione contabile