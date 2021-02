MEF, colloquio telefonico tra Gualtieri e la Segretaria del Tesoro Usa Yellen

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Economiaha avuto oggi un colloquio telefonico con la Segretaria al Tesoro degli. A darne notizia è lo stesso MEF che spiega come il Ministro Gualtieri abbia espresso "le più vive congratulazioni per la nomina e la conferma della Segretaria al Tesoro". Janet Yellen ha avuto parole di apprezzamento per l’della presidenza italiana del G20, sottolineandone la forte sintonia con le priorità dell’amministrazione Biden.Yellen ha auspicato di poter lavorare a stretto contatto con la presidenza italiana sulla risposta alla, il, il contrasto allee ai, a partire dalla prima riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 che l’Italia presiederà il prossimo 26 febbraio.Nel corso della conversazione, ha sottolineato il MEF, entrambi i Ministri hanno inoltre condiviso l’importanza di trovare unaal tema della, che come ha osservato il Ministro Gualtieri, è tra le priorità della Presidenza italiana del G20. Nel corso del colloquio, entrambi hanno constatato l’eccellente stato dei rapporti bilaterali.Infine, il Ministro Gualtieri ha espresso piena condivisione degli indirizzi di politica economica indicati dall’Amministrazione Biden sottolineando l’importanza dello slancio impresso ale a un rinnovatocon l’