MiSE, al via Fondo per salvaguardia imprese e lavoratori

(Teleborsa) - A partire dallepotranno essere presentate allodedicato le domande di accesso al, che acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria. Lo comunica ilin una nota sottolineando che "leche si candidanoper garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione, attivandoIl Fondo, fortemente voluto dal Ministro dello Sviluppo economico Stefanoe dalla Sottosegretaria Alessandra, è stato istituito con una dotazione diper trovare soluzioni alleattraverso nuovi processi di ristrutturazione e fronteggiare le conseguenze del Covid sulLa gestione della misura è affidata a, che effettua l’operazione di investimento unitamente e contestualmente a:che apportino almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari);e/o ad altriche garantiscano un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari).per ogni singola operazione non potrà superare i. La durata della partecipazione sarà di 5 anni con condizioni per l’exit definite già nell’operazione di investimento.Le imprese che intendono richiedere l'accesso al Fondo - chiarisce la nota - devono aver prioritariamente avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo economico, soddisfacendo inoltre almeno una delle seguenti condizioni: essereesseredetenereper l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.