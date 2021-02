Pioggia di acquisti a Wall Street

GameStop

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana e di febbraio al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dal buon andamento dei future sugli indici a stelle e strisce. Sul fronte societario,mentre l'agenda macroeconomica prevede la diffusione dicome l'indicedi gennaio e ladi dicembre.L'attenzione degli investitori resta concentrata sul titolo Il titolo ha guadagnato oltre il 1600% nell'ultimo mese , principalmente nell'ultima settimana, e rimane caratterizzato da una grande volatilità. Il rally della settima scorsa avrebbe fatto perdere circa 20 miliardi di dollari agli hedge fund con posizioni short sul titolo, secondo i dati di S3 Partners. Un indicatore per il fatto che la situazione è tutt'altro che tornata alla normalità sono le limitazioni chee altre app di trading continuano a mantenere sull'acquisto di azioni e opzioni di GameStop. Le stesse app stanno limitando gli acquisti anche su titoli che avevano sperimentato simili rally, comeSulle prime rilevazioni, ilavanza a 30.202 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,94%.Sale il(+1,3%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,89%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,42%),(+1,40%) e(+1,03%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,15%),(+2,12%),(+1,71%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,44%),(+3,10%),(+3,05%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,80%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.