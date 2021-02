Technogym punta a raggiungere 300 milioni di fatturato nel segmento Home Fitness

Technogym

(Teleborsa) -punta ad anticipare il raggiungimento die 1 miliardo di euro complessivo già nel medio termine. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato dell'azienda leader a livello mondiale nei prodotti e tecnologie digitali per il fitness,, in occasione del, il nuovo tapis roulant per la casa."Dopo un 2020 caratterizzato da un boom dell’home fitness, anche nel 2021. In uno scenario post-covid, in cui la consapevolezza delle persone sull’importanza della salute e della prevenzione è in costante aumento, il lancio del nuovo MyRun e dei prossimi prodotti home fitness ci consentirà di entrare in decine di migliaia di nuove case", ha detto Alessandri.