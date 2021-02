Vaccino, in Italia 1,4 milioni di dosi somministrate su 1,8 consegnate

(Teleborsa) - In Italia sono state somministratedidianti Covid delle 1,8 milioni ricevute attraverso l'Unione europea. È quanto emerge dalmesso a punto dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (). Secondo lo strumento l'Italia risulta essere prima per dosi distribuite, ma mancano i dati della Francia, e per alcuni parametri anche Germania, Finlandia e altri.Quanto alle dosi distribuite in Italia per cento abitanti sono 3,6 (in Olanda sono 5,4, in Danimarca 6,1), mentre risulta aver ricevuto la prima dose il 2,5% (il 2,6% di tedeschi, l'11,5% di irlandesi). Sono partite nellaleper il vaccino agliNelle ultime 24 ore in Italia sonoaccertati con(ieri 213.364) di cui 75.751 molecolari (ieri 121.819) e 66.668 test rapidi (ieri 91.545). Sale leggermente il(ieri 5,27%).Ilriporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 2,5 milioni.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 88.845 morti da inizio pandemia. Oggi in aumento sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 37 in più, 2.252 totali), sia quello degli, 164 in più rispetto a ieri (sono 20.260 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(1.093), seguita da(1.051),(994),(766),(717) e(514).