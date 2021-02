A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,76%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,61% termina a quota 3.774 punti.In netto miglioramento il(+2,5%); con analoga direzione, balza in alto l'(+1,6%).(+2,77%),(+2,51%) e(+1,85%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,32%),(+2,65%),(+2,13%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,83%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%.Altra i, si posizionano(+6,89%),(+5,94%),(+5,83%) e(+5,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -14,35%.Seduta drammatica per, che crolla del 9,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.scende dell'1,47%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 45K unità; preced. -123K unità)15:45: PMI servizi (atteso 57,5 punti; preced. 54,8 punti)15:45: PMI composito (atteso 58 punti; preced. 55,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 56,8 punti; preced. 57,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 430K barili; preced. -9,91 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 77,03K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -2,9%; preced. 4,6%).