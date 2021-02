Alibaba, ricavi in aumento del 37% nell'ultimo trimestre 2020

Alibaba

(Teleborsa) -, il colosso cinese dell'e-commerce fondato da Jack Ma, ha registratoper 221,1 miliardi di yuan (circa) nell'. La società ha sottolineato che a favorire questa crescita è stato il successo delle promozioni durante il(11 novembre 2020), che ha generato vendite record per oltre 74 miliardi di dollari. L'utile netto è cresciuto del 52% su base annua, attestandosi a 79,4 miliardi di yuan (circa 12,1 miliardi di dollari).La società ha reso noto che la propriaha riportato, con un EBITA rettificato (guadagni prima di interessi, tasse e ammortamenti) di circa 3 milioni di dollari nell'ultimo trimestre del 2020. L'attuale presidente e CEO Daniel Zhang nel 2018 aveva dichiarato che il cloud computing sarebbe diventato "" di Alibaba in futuro."Abbiamo consegnato un altro trimestre solido, con unae un EBITDA rettificato in aumento del 22%, mentre il nostro forte flusso di cassa libero ci ha permesso di investire ulteriormente in aree strategiche - ha affermatodi Alibaba Group - Siamo lieti che la nostra attività in Alibaba Cloud abbia raggiunto un EBITA rettificato positivo durante il trimestre e Cainiao Network abbia operato un flusso di cassa positivo".