Angelini Pharma acquisisce Arvelle Therapeutics per 960 milioni di dollari

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica, società biofarmaceutica con sede in Svizzera, focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del SNC (Sistema nervoso centrale). L'operazione è basata su una valutazione complessiva aggregata; oggi sono stati pagati 370 milioni di dollari, altri 240 milioni saranno pagati dopo l'approvazione regolamentare dell'accordo.Dalla fondazione dell’azienda, nel 2019, il team di Arvelle si è impegnato per rendere disponibile ilalle persone affette da epilessia in Europa. Il team ha collaborato a stretto contatto con gli enti regolatori europei per depositare la domanda di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e ha preparato il lancio in tutta Europa e in tutte le aree chiave dell’azienda."L'acquisizione di Arvelle rappresenta una- ha affermatodi Angelini Pharma - Il recente parere positivo del CHMP sul cenobamato, per il trattamento aggiuntivo delle crisi ad esordio focale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti con epilessia, rappresenta un'altra pietra miliare per noi e per i pazienti". "Siamo colpiti ed entusiasti di ciò che il team di Arvelle Therapeutics ha raggiunto e pienamente impegnati a portare Cenobamate ai pazienti grazie alle nostre capacità mediche distintive e alla nostra presenza commerciale", ha aggiunto.A seguito dell'acquisizione, Angelini Pharma sarà uno dei principali protagonisti nel mercato delle aziende focalizzate sui trattamenti dei disturbi del sistema nervoso centrale (SNC) e della salute mentale, e avrà la(Svizzera e Regno Unito).